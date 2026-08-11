Россиянам объяснили, как новые лимиты сверхурочной работы повлияют на доходы

Финэксперт Волкова: сверхурочные могут вырасти до 240 часов только при одном условии

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, которые позволяют увеличить максимальную продолжительность сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год. Однако новый лимит будет применяться не автоматически, а только при закреплении в коллективном договоре или отраслевом соглашении. О том, что это означает для сотрудников, «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова.

По словам эксперта, нововведение не означает, что все сотрудники автоматически начнут работать в два раза больше. Возможность увеличения сверхурочной работы появляется только при соблюдении установленных законом условий.

Для части работников дополнительные часы могут стать возможностью увеличить доход. Это особенно актуально, если семья формирует финансовую подушку безопасности или стремится быстрее погасить кредит. При условии, что сверхурочная работа оплачивается по закону, она действительно может стать дополнительным источником средств.

Однако Волкова предупредила, что оценивать такую возможность стоит комплексно. Дополнительный доход связан с затратами времени, которое можно было бы посвятить отдыху и семье. Решение о переработках должно быть осознанным и опираться на конкретную финансовую цель.

«Если дополнительный доход полностью уходит на повседневные покупки, его влияние на финансовое положение семьи будет минимальным. Совсем другой результат можно получить, если направить эти деньги на накопления или досрочное погашение кредитов», — объяснила эксперт.

Волкова подчеркнула, что финансовая устойчивость определяется не только уровнем дохода, но и тем, насколько эффективно человек распоряжается своим временем и средствами. Поэтому любые возможности увеличить доход важно оценивать с учетом их влияния на качество жизни и достижение долгосрочных целей.

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