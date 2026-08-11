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Общество

Российская авиакомпания подала заявку на полеты на новый египетский курорт

РИА Новости: Red Wings подала заявку на полеты в египетский Эль-Аламейн
Максим Блинов/РИА Новости

Российская авиакомпания Red Wings подала в Росавиацию заявления на осуществление прямых перелетов из Москвы и Екатеринбурга в египетский курортный город Эль-Аламейн и обратно. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

По оценке авиакомпании, обслуживание нового египетского направления на отечественных лайнерах Ту-214 может стартовать уже предстоящей осенью. Точные даты начала продажи билетов и расписание будут объявлены дополнительно после получения всех необходимых согласований.

«Сегодня мы направили в Росавиацию заявки на организацию рейсов из Москвы и Екатеринбурга в Эль-Аламейн. Это новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте», — отметили в Red Wings.

Решение об открытии авиасообщения с аэропортами Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн было принято Росавиацией накануне по поручению Минтранса. В надзорном ведомстве сообщили, что заявку на обслуживание этого направления уже подала египетская авиакомпания Air Cairo.

Ранее россияне пожаловались на грязь и старую мебель в пятизвездочных отелях Египта.

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