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Общество

Турист проехал 400 км с пулей в ноге после того, как был ранен во время поездки в Эфиопию

Британец проехал 400 км с пулей в ноге во время путешествия по Эфиопии
Соцсети

Британский путешественник Чарльз Райт проехал около 500 км по Эфиопии с пулей в ноге после того, как по его автомобилю открыли огонь. Мужчина утверждает, что сначала принял боль от ранения за последствия травмы, полученной ранее в тот же день, пишет Mirror.

По словам Райта, он ехал один за рулем автомобиля, когда двое вооруженных мужчин попытались остановить его. Путешественник сначала снизил скорость, однако заметил у одного из них автомат и решил уехать. Вслед машине прозвучали два выстрела.

Одна из пуль, предположительно, срикошетила от дороги и попала Райту в пятку правой ноги, которой он нажимал на педаль газа. В тот же день британец повредил эту стопу во время игры в футбол, поэтому решил, что усилившаяся боль связана с прежней травмой.

В результате мужчина продолжил путешествие и примерно за сутки преодолел около 500 км, прежде чем выяснилось, что в его ноге находится пуля.

Однако на этом неприятности не закончились. Райт утверждает, что позднее в городе Аваш по его автомобилю открыли огонь уже сотрудники полиции. По словам путешественника, он следовал маршруту Google Maps, когда двое полицейских попытались его остановить, а затем несколько раз выстрелили по колесам машины.

Британцу удалось проехать еще около четырех километров на поврежденном колесе. Позднее его нашли другие полицейские. Райт утверждает, что у него забрали телефон и, несмотря на перелом и огнестрельное ранение, заставили передвигаться по пустыне.

Пулю в итоге удалили в больнице в Аваше. Операция продолжалась около двух часов и, по словам мужчины, на несколько минут осложнилась отключением электричества: медикам пришлось работать при свете фонариков мобильных телефонов.

Райт также утверждает, что после операции около шести дней фактически находился под охраной в гостинице и не получал четкого объяснения причин своего задержания. Всего за 32 дня путешествия по Эфиопии, по его словам, его задерживали трижды.

Ранее в Эфиопии нашли возможные следы древнейшей кремации людей.

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