Сотрудник компании украл 423 ноутбука и продал их, чтобы купить акции

В Гонконге IT-менеджер украл 423 ноутбука из офиса и продал их

Бывший IT-менеджер в Гонконге признался в краже 423 ноутбуков из офиса компании. Полученные от их продажи деньги он вкладывал в торговлю акциями, однако в итоге потерял весь незаконный доход и остался в долгах, пишет The Economic Times.

Общая стоимость украденной техники составила $153 тысячи. Кража раскрылась в феврале 2023 года, когда IT-инженер обнаружил исчезновение ноутбуков из офиса. Сотрудники изучили записи камер наблюдения и увидели, как сотрудник, который официально находился в отпуске, пытался продать коробку с 15 компьютерами. Сделку удалось остановить.

Через два дня мужчина признался руководителю в содеянном и добровольно сдался полиции. Позже правоохранители обнаружили еще 24 ноутбука на территории пункта переработки.

Владелец предприятия рассказал следствию, что клиент представлялся уполномоченным компании Deloitte и утверждал, что руководство разрешило ему продавать устаревшие или якобы ошибочно приобретенные компьютеры.

В суде мужчина заявил, что деньги от продажи техники использовал для торговли акциями. Инвестиции оказались неудачными: мужчина потерял полученные средства и оказался в долгах.

Защита попросила учесть признание вины, раскаяние и семейные обстоятельства подсудимого. Приговор обвиняемому должны вынести 21 августа 2026 года. За кражу ему грозит до семи лет лишения свободы.

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