Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Сотрудник компании украл 423 ноутбука и продал их, чтобы купить акции

В Гонконге IT-менеджер украл 423 ноутбука из офиса и продал их
Shutterstock

Бывший IT-менеджер в Гонконге признался в краже 423 ноутбуков из офиса компании. Полученные от их продажи деньги он вкладывал в торговлю акциями, однако в итоге потерял весь незаконный доход и остался в долгах, пишет The Economic Times.

Общая стоимость украденной техники составила $153 тысячи. Кража раскрылась в феврале 2023 года, когда IT-инженер обнаружил исчезновение ноутбуков из офиса. Сотрудники изучили записи камер наблюдения и увидели, как сотрудник, который официально находился в отпуске, пытался продать коробку с 15 компьютерами. Сделку удалось остановить.

Через два дня мужчина признался руководителю в содеянном и добровольно сдался полиции. Позже правоохранители обнаружили еще 24 ноутбука на территории пункта переработки.

Владелец предприятия рассказал следствию, что клиент представлялся уполномоченным компании Deloitte и утверждал, что руководство разрешило ему продавать устаревшие или якобы ошибочно приобретенные компьютеры.

В суде мужчина заявил, что деньги от продажи техники использовал для торговли акциями. Инвестиции оказались неудачными: мужчина потерял полученные средства и оказался в долгах.

Защита попросила учесть признание вины, раскаяние и семейные обстоятельства подсудимого. Приговор обвиняемому должны вынести 21 августа 2026 года. За кражу ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что воры начали красть оперативную память из отелей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пока младшему не исполнилось семь. Как купить квартиру, если у вас много детей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!