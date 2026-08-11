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Общество

Евгений Поддубный заявил о необходимости защитить будущее России

Поддубный: манифест «Единой России» должен защитить будущее страны
Сергей Карпухин/ТАСС

Манифест «Единой России» защитит будущее страны. Об этом заявил член Генсовета «Единой России», заместитель гендиректора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

По словам Поддубного, манифест должен стать долгосрочной программой развития России. В документе необходимо «застолбить» положения, которые не должны меняться. К таким принципам он отнес территориальную целостность страны, защиту суверенитета, традиционных ценностей, институтов власти и социальных гарантий.

Поддубный отметил, что территориальная целостность России не должна меняться ни при каких обстоятельствах. Он также выступил за сохранение защитных механизмов государства.

«Это защита суверенитета, защита права на то, чтобы мы сами определяли, как мы должны жить, как мы должны развиваться. Это защита наших традиционных ценностей, что очень важно. Защита институтов власти — как гарантия того, что с нашей страны ничего не случится. И защита того, что мы все-таки социальное государство. Мы заботимся о своих слабых всегда. О людях, которые старше, о людях, которые не могут работать, о людях, которые оказались в тяжёлой ситуации», — сказал Поддубный.

Он напомнил, что «Единая Россия» стала партией, которую создавал президент России Владимир Путин. Поддубный назвал себя и однопартийцев «командой президента».

«Для нас всех понятно, что в какой-то момент президент буквально спас страну от тяжелейших испытаний, от развала, от катастрофы. Я не хочу, чтобы наши дети испытали то, что испытывали когда-то мы. Развал страны, жизнь с абсолютно неопределённым будущим. И, более того, жизнь в состоянии, когда ты даже не веришь, что есть какая-то перспектива», — подчеркнул Поддубный.

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