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Общество

Организаторы фестиваля «Красное яблоко» назвали членов жюри нового сезона

Более 85 специалистов из 42 стран войдут в состав жюри фестиваля «Красное яблоко»
Пресс-служба фестиваля «Красное яблоко»

В международный состав жюри фестиваля рекламы «Красное яблоко» (Red Apple) войдут более 85 специалистов из 42 стран, сообщили организаторы фестиваля.

Как отметили организаторы, международная экспертиза поможет посмотреть на проекты шире локального контекста.

Отмечается, что участие в фестивале даст возможность получить до 9 баллов в Национальных рейтингах креативности и эффективности агентства АКАР, а также до 6 баллов в рейтингах креативности агентств и брендом АКМА.

В блоке «Креатив» работы будут оценивать креативные агентства из Португалии, Южной Кореи, Испании и других стран.

В блоке «Маркетинг» челны жюри из Чили, Сингапура, ОАЭ и других стран оценят связь между задачей бренда, стратегией и достигнутым результатом.

Что касается блока «Медиа», в нем проекты оценят партнеры медийных агентств и эксперты из Мекиси, Колумбии, Индонезии и Канады. В блоке «Молодые креаторы» участники будут выполнять задания, подготовленные «Ночлежкой», Сбером и Pulpy. Прием заявок продлится до 31 августа.

Rambler&Co — генеральный информационный партнер фестиваля рекламы «Красное яблоко» (Red Apple).

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