Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Россиянам объяснили, зачем мошенники просят поделиться контактами знакомых

Киберэксперт Кокунцыков: мошенники все чаще собирают данные о близких жертв
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники все чаще начинают общение со своими жертвами с безобидных просьб рассказать о знакомых или поделиться их контактами. На первый взгляд такая просьба может показаться безобидной, однако переданные злоумышленнику данные могут стать частью более масштабной схемы. Об этом в беседе с РИАМО предупредил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

Полученная информация, по его словам, может стать частью мошеннической цепочки: от фишинговых рассылок до попыток взлома аккаунтов, выманивания денег или сбора информации для более масштабной атаки. Все это становится возможным именно благодаря человеческой открытости и доверчивости.

«Такой собеседник может быть вежливым, проявлять интерес, поддерживать разговор, создавать ощущение доверия и только после этого просить «небольшую услугу»: номер телефона знакомого, ссылку на профиль, имя коллеги или другие сведения», — сказал Кокунцыков.

Эксперт подчеркнул, что персональные данные — это не только паспорт или банковская карта. К ним относятся номер телефона, адрес электронной почты, ссылки на соцсети, сведения о работе, родственниках и друзьях. Прежде чем поделиться любой информацией о другом человеке, он посоветовал задать себе простой вопрос: «Имею ли я право это делать?»

Руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель до этого объяснил, как защитить свои деньги от мошенников.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо помнить о том, что нельзя сообщать кому-либо логины, пароли, а также коды из СМС и push-уведомлений. Настоящий банк никогда не просит у своих клиентов озвучивать такую информацию.

Ранее в МВД РФ перечислили основные приемы телефонных мошенников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как создать ТСЖ в многоквартирном доме? Инструкция для активных жильцов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!