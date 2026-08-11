Россиянам объяснили, зачем мошенники просят поделиться контактами знакомых

Мошенники все чаще начинают общение со своими жертвами с безобидных просьб рассказать о знакомых или поделиться их контактами. На первый взгляд такая просьба может показаться безобидной, однако переданные злоумышленнику данные могут стать частью более масштабной схемы. Об этом в беседе с РИАМО предупредил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

Полученная информация, по его словам, может стать частью мошеннической цепочки: от фишинговых рассылок до попыток взлома аккаунтов, выманивания денег или сбора информации для более масштабной атаки. Все это становится возможным именно благодаря человеческой открытости и доверчивости.

«Такой собеседник может быть вежливым, проявлять интерес, поддерживать разговор, создавать ощущение доверия и только после этого просить «небольшую услугу»: номер телефона знакомого, ссылку на профиль, имя коллеги или другие сведения», — сказал Кокунцыков.

Эксперт подчеркнул, что персональные данные — это не только паспорт или банковская карта. К ним относятся номер телефона, адрес электронной почты, ссылки на соцсети, сведения о работе, родственниках и друзьях. Прежде чем поделиться любой информацией о другом человеке, он посоветовал задать себе простой вопрос: «Имею ли я право это делать?»

Руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель до этого объяснил, как защитить свои деньги от мошенников.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо помнить о том, что нельзя сообщать кому-либо логины, пароли, а также коды из СМС и push-уведомлений. Настоящий банк никогда не просит у своих клиентов озвучивать такую информацию.

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