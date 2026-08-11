Бортников заявил о наращивании активности атак ВСУ на инфраструктуру России

НАК: Киев наращивает активность атак на инфраструктурные объекты вдали от фронта

Украина наращивает активность террористических атак на территории России. Об этом говорится в информационном сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА Новости.

11 августа в Москве под руководством председателя НАК, директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова состоялось заседание комитета.

Отмечается, что украинской стороне нередко удается преодолевать систему защиты инфраструктурных объектов и наносить удары не только вблизи зоны боевых действий, но и на значительном расстоянии от фронта.

Бортников добавил, что в текущем году правоохранительные органы пресекли три попытки проникновения украинских диверсантов на территорию Российской Федерации.

Кроме того, только в этом году российские правоохранительные органы предотвратили 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 — на объектах топливно-энергетического комплекса, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные железнодорожники смогут с помощью беспилотников выявлять диверсантов.