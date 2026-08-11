Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Мать, столкнувшая трехлетнюю дочь с балкона, признала вину

РИА Новости: мать, столкнувшая ребенка с балкона в Подмосковье, признала вину
Telegram-канал СК Подмосковья

Жительница Сергиева Посада, вытолкнувшая трехлетнюю дочь с балкона девятого этажа, раскаялась в содеянном и признала вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время допроса 27-летняя женщина утвердительно ответила на вопрос следователя о признании вины и раскаянии. По данным следствия, инцидент произошел в квартире на Московском шоссе, пьяная мать вытолкнула трехлетнюю дочь с балкона девятого этажа. Девочка выжила, она госпитализирована с различными травмами. Возбуждено уголовное дело.

По данным Telegram-канала Bazа, у обвиняемой есть еще один ребенок. В последнее время женщина подрабатывала детским репетитором.

До этого в Башкирии огласили приговор мужчине, который выбросил знакомую с балкона седьмого этажа во время пьяной ссоры, женщина не выжила.

Ранее в Адыгее юноша избил семилетнего мальчика в компьютерном клубе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как создать ТСЖ в многоквартирном доме? Инструкция для активных жильцов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!