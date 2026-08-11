Мать, столкнувшая трехлетнюю дочь с балкона, признала вину

Жительница Сергиева Посада, вытолкнувшая трехлетнюю дочь с балкона девятого этажа, раскаялась в содеянном и признала вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время допроса 27-летняя женщина утвердительно ответила на вопрос следователя о признании вины и раскаянии. По данным следствия, инцидент произошел в квартире на Московском шоссе, пьяная мать вытолкнула трехлетнюю дочь с балкона девятого этажа. Девочка выжила, она госпитализирована с различными травмами. Возбуждено уголовное дело.

По данным Telegram-канала Bazа, у обвиняемой есть еще один ребенок. В последнее время женщина подрабатывала детским репетитором.

До этого в Башкирии огласили приговор мужчине, который выбросил знакомую с балкона седьмого этажа во время пьяной ссоры, женщина не выжила.

Ранее в Адыгее юноша избил семилетнего мальчика в компьютерном клубе.