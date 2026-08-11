В США дети угнали машину родителей и сбили «Мисс Калифорнию»

В Окленде двое братьев угнали родительскую машину и сбили переходившую дорогу 33-летнюю Киару Боулинг, которая в этом году выиграла титул «Мисс Калифорния Regency International». Об этом сообщает телеканал ABC7 News.

По его данным, ДТП произошло днем 6 августа на 35-й авеню. Двое братьев в возрасте 7 и 14 лет стащили ключи от семейного авто, пока их родители спали, и поехали кататься. Очевидцы рассказали, что белый седан двигался на высокой скорости, когда сбил Боулинг на «зебре». Девушка переходила улицу, выгуливая собаку подруги. Картину происшествия подтвердили данные с дорожных камер видеонаблюдения.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По словам ее сестры, у Боулинг кровоизлияние в мозг и переломы лицевых костей. Ей предстоит несколько операций.

Киара Боулинг является студенткой последнего курса Университета Калифорнии в Ист-Бэе и собирается стать адковатом. Она недавно вернулась из Йеля, где проходила летнюю программу по юриспруденции.

Оба мальчика, находившиеся в машине, тоже попали в больницу. Их дядя рассказал журналистам, что у младшего брата сломаны обе ноги, а старший получил сотрясение мозга. По его словам, они смогли украсть ключи от автомобиля, потому что их отец крепко спал после ночной работы на такси.

Бывший прокурор Окленда Стивен Кларк, комментируя случившееся, отметил, что привлечь детей к уголовной ответственности практически невозможно из-за их возраста, но гражданский иск к их родителям вполне вероятен.

Ранее в Петербурге девушки на самокате сбили шестилетнюю девочку и сбежали.