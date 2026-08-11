Сбер убрал комиссии за переводы между клиентами и оплату ЖКХ в приложении банка

Сбер сделал полностью бесплатными денежные переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в «СберБанк Онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ранее бесплатный лимит на такие переводы составлял 50 тыс. рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 млн жителей страны получили возможность отправлять близким любые суммы без комиссии. Оплата коммунальных платежей также стала бесплатной и не получила ограничений.

Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев назвал изменения следующим шагом в развитии сервисов для близких.

«За сухими транзакциями всегда стоят человеческие отношения. Перевод близкому — это возможность вовремя поддержать родителей, ребенка или супруга, а оплата коммунальных платежей — регулярная забота о доме и семье. Карта Сбера есть практически у каждого, и мы хотим, чтобы для миллионов семей эти ежедневные финансовые вопросы решались просто и свободно», — рассказал он.

Отмечается, что Сбер проанализировал более 150 млн коротких сообщений пользователей при переводах. Обезличенная статистика показала, что в 68% случаев за переводами стояли забота, внимание или поддержка. Почти треть переводов связана с семьей – это помощь родителям или деньги детям. Еще около 20% приходятся на благодарность и взаимовыручку между друзьями. В 8% случаев перевод становится подарком к празднику или дню рождения. Остальные 10% связаны с другими проявлениями заботы – поддержкой близкого человека, помощью в бытовых ситуациях, совместными покупками и другими личными переводами.

Самым распространенным личным сообщением стало слово «спасибо». Оно встретилось около 18 млн раз. Более 12 млн сообщений содержали поздравления. Признания в любви пользователи написали более 3 млн раз.

Банк сохранил защиту операций с помощью многоуровневого контура безопасности. Отмечаются, что ИИ-алгоритмы в реальном времени анализируют переводы и выявляли признаки мошенничества. С начала 2026 года Сбер помог клиентам предотвратить хищение более 180 млрд рублей.

Изменения уже заработали по умолчанию. Дополнительные подписки и специальные условия для бесплатных переводов между клиентами Сбера и оплаты ЖКХ в приложении не требуются.