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Общество

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и МО желтый уровень погодной опасности из-за гроз
Telegram-канал «SHOT»

В столичном регионе до вечера будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся на Москву и Подмосковье гроз с дождем и порывистым ветром. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Желтый уровень занимает среднюю позицию в цветовой шкале метеорологических предупреждений и указывает на потенциальную опасность погодных условий.

По словам синоптиков Гидрометцентра, возможная угроза связана с тем, что в течение дня до 21:00 мск в отдельных районах Москвы и Московской области могут выпасть обильные осадки, а ветер при этом усилится до порывов скоростью 15 м/с.

Из прогноза следует, что воздух в столичном регионе прогреется максимум до +26°C, но местами по области будет довольно прохладно, около +21°C. Погода ожидается облачная, но с прояснением.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин прогнозировал, что летняя погода с высокой температурой воздуха продержится в Москве и Подмосковье на протяжении всего августа и даже затронет первые дни сентября.

Ранее москвичам рассказали о погоде 11 августа.

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