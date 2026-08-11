По факту атаки ВСУ на Воронежскую область возбудили уголовное дело

СК РФ возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Воронежскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Воронежской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Воронеж», — рассказала Петренко.

По ее словам, ударам ВСУ подверглись склады логистического и распределительного центров, а также автомобили и дорожная сеть. Из-за действий украинских войск несколько человек пострадали, одного из них спасти не удалось.

«Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнула представитель ведомства.

Она добавила, что сотрудники СК установят причастных к атаке лиц и привлекут их к ответственности.

Беспилотники ВСУ атаковали Воронежскую область в ночь на 11 августа. В частности, в результате ударов в Новоусманском районе произошли пожары на двух складах крупной компании. Площадь одного из возгораний достигла 75 тыс. квадратных метров, другого — 16 тыс. квадратных метров. В Wildberries подтвердили, что огонь охватил объекты компании. В заявлении уточнялось, что пожар уже ликвидирован. Хранившиеся на складах товары преимущественно не пострадали.

Ранее следователи возбудили дело об атаке ВСУ на Нижнекамск, где пострадали более 70 человек.