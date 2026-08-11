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Общество

Пенсионер бил червей током и не выжил

В Калининграде пенсионер выманивал земляных червей током и не выжил
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Калининградской области пенсионер пытался выманить земляных червей для рыбалки с помощью самодельного электроприбора, но получил удар током. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел 9 августа в одном из садовых товариществ Гурьевского района. 73-летний мужчина смастерил устройство из металлического шампура, обмотанного электрическим проводом-удлинителем, подключал его к розетке и втыкал в землю, черви реагировали на напряжение и выползали на поверхность.

В какой-то момент мужчина нарушил порядок действий и получил удар током. Родственники обнаружили его на участке и вызвали экстренные службы, спасти мужчину не удалось. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Челябинске трехлетний мальчик попал в больницу после удара током на платном пляже «Каспийский берег».

Ранее в Башкирии женщина выжила после удара током во время рыбалки.

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