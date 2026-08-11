В Турции решили бороться с пляжным «рэкетом»

Министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции утвердило реформу управления береговой линией. Об этом сообщает портал «Турпром».

Уточняется, что правительство полностью изымает права на аренду и эксплуатацию пляжей у муниципалитетов. Главная цель нововведения, как отмечается в материале, – ликвидация так называемого «пляжного рэкета» и незаконных поборов, которые ограничивали свободный доступ к морю.

Теперь власти Турции берут на себя расходы по установке и обслуживанию душевых, туалетов и раздевалок, которые должны стать бесплатными для отдыхающих.

До этого сообщалось, что российские туристы начали все чаще обращать внимание на экологическую ситуацию на побережье курортной Аланьи. Речь идет о загрязнении пляжей микропластиком. Часть отходов поступает в регион с морскими течениями. По словам экспертов, эта ситуация может негативно сказаться на туристической привлекательности для всего региона.

Ранее стало известно, что российские туристы изменили тип отдыха в Турции.