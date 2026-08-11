Европа из-за затмения лишится солнечной электроэнергии, сопоставимой с выработкой трех АЭС

Выработка солнечной электроэнергии в Европе может сократиться примерно на 10 гигаватт на фоне полного солнечного затмения, которое ожидается 12 августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, предоставленные Европейской комиссией (ЕК).

«При ясной погоде производство фотоэлектрической энергии может сократиться по всей Европе на величину до 9,7 гигаватт, что приведет к быстрому, но предсказуемому изменению структуры генерации в период с 19:15 до 21:30 по центральноевропейскому времени (с 20:15 до 22:30 мск — «Газета.Ru»)», — отмечается в документах.

В статье подчеркивается, что 10 гигаватт соответствуют объемам электроэнергии, вырабатываемым двумя или тремя атомными электростанциями (АЭС).

Как выяснили журналисты, операторы электросетей в Европе заранее приняли меры, чтобы быть готовыми к резкому изменению производства электроэнергии. Участников рынка предупредили о возможных последствиях солнечного затмения, диспетчерам были направлены дополнительные инструкции. Кроме того, было решено, что во время затмения операторы будут избегать плановых отключений элементов электросетей. Это необходимо для обеспечения максимальной оперативной гибкости, утверждается в тексте.

Из предоставленных ЕК данных следует, что в прошлом году солнечная энергия обеспечивала порядка 13% всей выработки электроэнергии в странах — членах Европейского союза (ЕС).

На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен провела брифинг, в ходе которого предупредила, что предстоящее солнечное затмение может оказать сильное влияние на соответствующую электрогенерацию в региональном содружестве. По этой причине в ЕС была создана специальная группа, занявшаяся подготовкой к данному событию.

Ранее одна из стран ЕС решила провести учения по внезапному отключению электроэнергии.