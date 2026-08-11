В Колумбии возросло число погибших в результате землетрясения

В результате мощного землетрясения в западных районах Колумбии погибли не менее 132 человек. Об этом сообщает радиостанция BluRadio.

По имеющимся сведениям, в ходе стихийного бедствия еще 570 человек получили ранения. В настоящее время в 32 колумбийских городах страны действует красный уровень опасности, что говорит о значительных разрушениях на их территории.

10 августа сообщалось, что власти Колумбии объявили стихийное бедствие национального масштаба из-за последствий мощного землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром, эпицентр находился в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались в столице Боготе, а также в Перейре и Манисалесе. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья лично возглавил ликвидацию последствий и распорядился создать Единый командный пункт для координации спасательных работ. Колумбийское управление морских вопросов исключило угрозу цунами на тихоокеанском побережье.

Ранее сообщалось, что после землетрясения нарушилась аэропортов Колумбии.