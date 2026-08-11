Ученые сообщили о рекордно высокой температуре воды в Мировом океане

Средняя температура поверхности океана в июле достигла рекордно высокого уровня за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом, ссылаясь на доклад Европейской программы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, сообщает ТАСС.

Средняя температура поверхности океана в неполярных регионах Земли между 60 градусами южной широты и 60 градусами северной широты составила +20,96°С. Это превышает предыдущий рекорд в +20,89°С, который был установлен в июле 2023 года.

В докладе подчеркивается, что начиная с 19 июня температура воды в Мировом океане ежедневно повышается, что приближается к абсолютному рекорду. Сейчас рекордным является показатель в +21,09°С, который наблюдался в марте 2024 года. 31 июля была зафиксирована температура +21,05°С.

Ученые отмечают, что средняя температура морской воды увеличилась в июне на фоне развития феномена Эль-Ниньо в Тихом океане, который как раз вызывает повышение температуры поверхности океана. Но при этом повышенные температуры наблюдаются и в других регионах.

10 августа сообщалось, что прошедший июль стал в США самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений в континентальной части страны.

Ранее синоптик предупредила о жаре до +42°C в некоторых регионах РФ.