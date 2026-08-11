Москвичей предупредили о похолодании до +11°С на этой неделе

Синоптик Паршина: самые холодные ночи будут в Москве с 13 по 15 августа

Самые холодные ночи будут в столице с четверга по субботу, с 13 по 15 августа, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, в эти две ночи температура воздуха может опуститься до +6...11°С. Специалист объяснила, что это похолодание связано с влиянием скандинавского циклона. Он принесет москвичам осадки и резкое понижение температуры в середине недели.

Паршина добавила, что с субботы, 15 августа, погода начнет улучшаться.

До этого Паршина сообщила, что бархатный сезон медленно приходит на юг России: сильная жара спадает, но морская вода остается теплой для купания. Так, на черноморском побережье дневная температура воздуха держится в диапазоне +28...33°С, однако во второй половине недели тоже станет прохладнее, а столбики термометров опустятся ниже +30°C.

Классическим бархатным сезоном для курортов считается температурный режим в +23...28°С днем и +17...20°С ночью, а температура морской воды должна составлять от +22...25°С, пояснила синоптик.

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