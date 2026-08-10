На юге Африки выпал снег

Снег выпал в ряде районов Южно-Африканской Республики (ЮАР), что привело к закрытию дорог и проблемам для автомобилистов. Подробности приводит телерадиокомпания SABC.

Представитель департамента транспорта провинции Унати Бинкосе сообщил, что несколько автомобилей застряли в снегу, люди не могут из них выбраться.

«Мы также следим за ситуацией на других горных перевалах, поскольку снегопад по-прежнему представляет проблемы в ряде высокогорных районов провинции», — сказал он.

Сотрудники оперативных служб оказывают помощь местным жителям, добавил Бинкосе.

Недавно синоптики сообщили, что на предстоящую осень россиянам прогнозируют резкие изменения погоды, в том числе температурные колебания, сильные дожди, снег и даже штормы.

Так, на Урале и в Западной Сибири также ожидается ранее похолодание, причём уже в октябре прогнозируется формирование устойчивого снежного покрова. В ночные часы здесь в середине второго осеннего месяца температура воздуха опустится до −10°C и ниже.

Ранее в российском регионе посреди лета выпал снег.