Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Красноярка похитила у клиентов банка более 100 млн рублей и оказалась невменяемой

В Красноярске работницу банка признали невменяемой после кражи 107 млн рублей
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Красноярска обвиняют в обмане VIP-клиентов банка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, работница финансовой организации действовала по одной схеме шесть лет. Она подделывала заявления, доверенности и другие документы от имени клиентов.

Деньги она переводила на подконтрольные счета и обналичивала через кассу. При этом коллеги и сами владельцы денег долгое время доверяли женщине и ничего не подозревали.

Всего от действий сотрудницы пострадали 11 человек, от которых она получила более 107 миллионов рублей. Когда о ситуации стало известно, в отношении женщины возбудили уголовное дело.

«На имущество сожителя фигурантки наложен арест на сумму 72,4 млн рублей – следствие считает, что оно приобретено на похищенные деньги», – сообщается в публикации.

Во время одной из экспертиз выяснилось, что фигурантка невменяема. Предполагается, что к ней применят принудительные меры медицинского характера. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина похитил 6 млн рублей у женщины под предлогом лечения ее ребенка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!