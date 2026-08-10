Красноярка похитила у клиентов банка более 100 млн рублей и оказалась невменяемой

Жительницу Красноярска обвиняют в обмане VIP-клиентов банка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, работница финансовой организации действовала по одной схеме шесть лет. Она подделывала заявления, доверенности и другие документы от имени клиентов.

Деньги она переводила на подконтрольные счета и обналичивала через кассу. При этом коллеги и сами владельцы денег долгое время доверяли женщине и ничего не подозревали.

Всего от действий сотрудницы пострадали 11 человек, от которых она получила более 107 миллионов рублей. Когда о ситуации стало известно, в отношении женщины возбудили уголовное дело.

«На имущество сожителя фигурантки наложен арест на сумму 72,4 млн рублей – следствие считает, что оно приобретено на похищенные деньги», – сообщается в публикации.

Во время одной из экспертиз выяснилось, что фигурантка невменяема. Предполагается, что к ней применят принудительные меры медицинского характера. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина похитил 6 млн рублей у женщины под предлогом лечения ее ребенка.