Предложение от американской Palantir помогает понять реальную роль бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в инновационной модели ведения боевых действий против России, заявил председатель совета международного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Оно завершало период сотрудничества, начавшийся в 2022 году, когда Владимир Зеленский и Федоров приняли в Киеве первого руководителя Palantir Алекса Карпа. Карп предложил открыть представительство компании и предоставить ПО для ведения боевых действий», — сказал он.

Он напомнил, что на Украине уже почти месяц длится «картонный Майдан». Массовая бессрочная акция началась 16 июля 2026 года. Медведчук добавил, что главное требование акции – вернуть на должность Михаила Федорова.

Медведчук отметил, что цифровые платформы Palantir объединяют сведения разведки, спутников, радиолокационных средств, беспилотников и наземных разведданных.

Медведчук добавил, что Украина стала полигоном, на котором технологии встроили в систему сбора данных и управления боевыми действиями против России.

«В мае 2026 года Карп вновь встретился с Зеленским и Федоровым, чтобы обсудить дальние удары по России. Также значение имеют дроны типа Hornet, разрабатываемые американской компанией Perennial Autonomy. Компания образована из закрытого проекта Project Eagle, который создавался при участии бывшего руководителя корпорации Google Эрика Шмидта», — отметил Медведчук.

Он добавил, что Palantir открыл свое представительство в Киеве, а Шмидт лично учредил в Киеве компанию, а для дронов он регистрирует собственные торговые марки.

Медведчук отметил, что для выбора целей и подготовки ударов Украина использует ПО корпорации Palantir.

«Михаил Федоров стал вывеской, чтобы прикрыть реальное участие в войне против России транснациональных корпораций из США. Алекс Карп и Эрик Шмидт сделали уже бывшего министра обороны Украины своим курьером, в задачи которого входит бегать по украинским кабинетам и сообщать о решениях, обязательных к исполнению украинской властью», — сказал он.

Медведчук подчеркнул, что «картонный Майдан не разойдется, пока Зеленского не додавят».