Мертвую 12-летнюю девочку нашли закопанной во дворе крымского экс-депутата

Тело 12-летнего ребенка из Крыма обнаружили на территории дома бывшего депутата. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошел в селе Чайкино. По данным канала, несовершеннолетняя отправилась кататься на велосипеде и пропала. Спустя несколько дней ее нашли мертвой. Она лежала в яме 64-летнего местного жителя, который работает директором местного ДК, а ранее занимал пост депутата.
По версии мужчины, девочка приехала к нему и попросила, чтобы он купил баллончик со сжиженным газом. Воспользовавшись им, ребенок потерял сознание.
После этого россиянин оказал ей всю необходимую помощь, но спасти ее не смог. Испугавшись, крымчанин бросил гостью в яму и закопал.
Мужчину задержали, в его отношении возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
«По данным экспертиз, причиной смерти стала асфиксия – отравление неизвестным веществом», – сообщается в публикации.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что пропавшую в Белграде россиянку расчленили и спрятали тело в чемодане.