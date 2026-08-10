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Общество

Мертвую 12-летнюю девочку нашли закопанной во дворе крымского экс-депутата

Mash: в Крыму экс-депутат закопал на заднем дворе 12-летнюю девочку
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Тело 12-летнего ребенка из Крыма обнаружили на территории дома бывшего депутата. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в селе Чайкино. По данным канала, несовершеннолетняя отправилась кататься на велосипеде и пропала. Спустя несколько дней ее нашли мертвой. Она лежала в яме 64-летнего местного жителя, который работает директором местного ДК, а ранее занимал пост депутата.

По версии мужчины, девочка приехала к нему и попросила, чтобы он купил баллончик со сжиженным газом. Воспользовавшись им, ребенок потерял сознание.

После этого россиянин оказал ей всю необходимую помощь, но спасти ее не смог. Испугавшись, крымчанин бросил гостью в яму и закопал.

Мужчину задержали, в его отношении возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«По данным экспертиз, причиной смерти стала асфиксия – отравление неизвестным веществом», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Белграде россиянку расчленили и спрятали тело в чемодане.

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