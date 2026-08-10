Москвичка родила 15-го ребенка

В роддоме городской клинической больницы имени В. В. Вересаева москвичка Надежда родила 15-го ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«В августе на свет появилась девочка Вера, ставшая пятнадцатым ребенком в семье Надежды и Ивана Роговых», — говорится в сообщении.

В ГКБ имени Вересаева 41-летняя Надежда рожала во второй раз.

Теперь пара будет воспитывать пятнадцать детей — десять девочек и пятерых мальчиков. Все роды проходили естественным путем, без использования эпидуральной анестезии, и всегда были партнерскими: Иван поддерживал Надежду в процессе родов.

В свою очередь акушер-гинеколог родового отделения роддома ГКБ имени В. В. Вересаева Татьяна Скрипина рассказала, что в последние годы все больше мужчин принимают решение присутствовать на родах – некоторые хотят первыми увидеть новорожденного, в то время как другие признаются, что не хотят, чтобы «ребенка перепутали».

Ранее военный врач приняла роды в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Красноярск.