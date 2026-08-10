Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Москвичка родила 15-го ребенка

В московском роддоме 41-летняя женщина родила 15-го ребенка
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

В роддоме городской клинической больницы имени В. В. Вересаева москвичка Надежда родила 15-го ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«В августе на свет появилась девочка Вера, ставшая пятнадцатым ребенком в семье Надежды и Ивана Роговых», — говорится в сообщении.

В ГКБ имени Вересаева 41-летняя Надежда рожала во второй раз.

Теперь пара будет воспитывать пятнадцать детей — десять девочек и пятерых мальчиков. Все роды проходили естественным путем, без использования эпидуральной анестезии, и всегда были партнерскими: Иван поддерживал Надежду в процессе родов.

В свою очередь акушер-гинеколог родового отделения роддома ГКБ имени В. В. Вересаева Татьяна Скрипина рассказала, что в последние годы все больше мужчин принимают решение присутствовать на родах – некоторые хотят первыми увидеть новорожденного, в то время как другие признаются, что не хотят, чтобы «ребенка перепутали».

Ранее военный врач приняла роды в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Красноярск.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!