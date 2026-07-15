Военный врач приняла роды в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Красноярск

Пассажирка родила близнецов во время перелета из Петербурга в Красноярск

Военный фельдшер Адэль Эралиева помогла принять роды у пассажирки во время перелета из Петербурга в Красноярск. Об этом она рассказала газете «Эвенкийская жизнь».

Рядом с Адэль, летевшей домой со службы, в самолете оказалась беременная женщина, у которой на втором часу полета начались схватки, хотя роды были назначены только на 27 июля.

Как рассказала медик, раньше она принимала роды, но только в качестве практиканта под наблюдением врача, однако в экстренной ситуации не испугалась и стала действовать по выученному алгоритму.

«Попросила тех, кто сидел сзади и впереди нас, куда-нибудь отойти, чтобы мы смогли откинуть спинку кресла для удобного положения роженицы. До этого я проверила положение плода: на свет готовились появиться близнецы. На борту не было ни анестезии, ни даже морфина. Я попросила окружающих помочь подержать женщину», — вспоминает Адэль.

Девочка появилась на свет без проблем, а мальчик, который должен был перевернуться из тазового в головное предлежание, все никак не переворачивался.

«Я не знала, что делать, потому что акушерский наружный переворот — это очень опасная манипуляция. Одно неверное движение — и оторвется плацента, случится массивная кровопотеря, которую нельзя купировать. Находясь в стрессе, я чуть-чуть подтолкнула ребенка, и — о чудо! — он перевернулся сам и дальше уже спокойно вышел», — поделилась медик.

После посадки в Красноярске роженицу и новорожденных уже ожидала бригада скорой помощи. Мать и дети были переданы врачам, их состояние оценивается как удовлетворительное. Адэль сопровождала женщину до передачи медикам и призналась, что этот случай стал для нее настоящим боевым крещением.

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