Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Радиоведущий объявил о смерти короля Великобритании, осознал ошибку и сбежал из студии

В Британии радиоведущий по ошибке объявил о смерти Карла III и сбежал из студии
Andrei_Diachenko/Shutterstock/FOTODOM

Радиоведущий объявил о смерти короля Великобритании Карла III, осознал ошибку и сбежал из студии, пишет Independent.

Инцидент произошел во время программы The Barry Marsh Show. В эфир неожиданно вышло заранее подготовленное сообщение о приостановке обычного вещания «в знак уважения в связи с кончиной Его Величества короля Карла III».

После объявления прозвучал государственный гимн Великобритании, а затем в эфире наступила тишина примерно на 16 минут. Позднее ведущий вернулся и сообщил слушателям, что информация была ошибочной и вышла в эфир из-за технической проблемы.

Расследование показало, что на компьютере радиостанции хранились заранее подготовленные аудиофайлы на случай смерти монарха. К ним прилагались строгие инструкции, определяющие, когда их разрешается использовать. Однако сотрудник радиостанции решил запустить файлы из любопытства.

Осознав произошедшее, ведущий остановил воспроизведение, запаниковал и покинул помещение. Полноценное опровержение и извинения прозвучали примерно через 30 минут после первоначального сообщения.

Радиостанция принесла извинения и заявила, что сотруднику, запустившему запись, был объявлен выговор. Чтобы подобное не повторилось, подготовленные файлы убрали с рабочего стола студийного компьютера, а персоналу вновь напомнили правила их использования.

Ранее Карл III посмертно помиловал казненную в 1955 году женщину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!