Радиоведущий объявил о смерти короля Великобритании, осознал ошибку и сбежал из студии

В Британии радиоведущий по ошибке объявил о смерти Карла III и сбежал из студии

Радиоведущий объявил о смерти короля Великобритании Карла III, осознал ошибку и сбежал из студии, пишет Independent.

Инцидент произошел во время программы The Barry Marsh Show. В эфир неожиданно вышло заранее подготовленное сообщение о приостановке обычного вещания «в знак уважения в связи с кончиной Его Величества короля Карла III».

После объявления прозвучал государственный гимн Великобритании, а затем в эфире наступила тишина примерно на 16 минут. Позднее ведущий вернулся и сообщил слушателям, что информация была ошибочной и вышла в эфир из-за технической проблемы.

Расследование показало, что на компьютере радиостанции хранились заранее подготовленные аудиофайлы на случай смерти монарха. К ним прилагались строгие инструкции, определяющие, когда их разрешается использовать. Однако сотрудник радиостанции решил запустить файлы из любопытства.

Осознав произошедшее, ведущий остановил воспроизведение, запаниковал и покинул помещение. Полноценное опровержение и извинения прозвучали примерно через 30 минут после первоначального сообщения.

Радиостанция принесла извинения и заявила, что сотруднику, запустившему запись, был объявлен выговор. Чтобы подобное не повторилось, подготовленные файлы убрали с рабочего стола студийного компьютера, а персоналу вновь напомнили правила их использования.

Ранее Карл III посмертно помиловал казненную в 1955 году женщину.