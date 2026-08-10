Пилоты самолета в аэропорту Майами сообщили об угрозе захвата самолета

Пассажир рейса авиакомпании Alaska Airlines попытался захватить воздушное судно в международном аэропорту Майами, из-за чего экипаж ввел режим изоляции кабины. Об этом сообщает портал PaddleYourOwnKanoo со ссылкой на переговоры пилотов с диспетчерской вышкой.

Инцидент произошел вечером 9 августа на борту Boeing 737, который должен был выполнить рейс AS-305 из Майами в Сиэтл. Угроза возникла сразу после того, как самолет отбуксировали от выходного коридора E6 для начала руления к взлетно-посадочной полосе.

В записи переговоров, опубликованной Enhanced Radar, слышно, как пилот объявляет диспетчеру: «Рампа, борт 305, мы включили стояночный тормоз, у нас на борту беспорядки с участием пассажиров, поступили угрозы. Мы переходим в режим изоляции кабины. Мы выключаем двигатель, стояночный тормоз включен».

В следующем сообщении пилот уточнил, что бортпроводники сообщили об угрозе со стороны пассажира захватить воздушное судно. Поскольку буксировочный тягач уже был отсоединен, экипажу потребовалось время, чтобы вернуть машину для отбуксировки самолета обратно.

В авиакомпании подтвердили, что у гейта самолет встречали полицейские. Два нарушителя были сняты с рейса, а остальных пассажиров зарегистрировали заново и отправили в Сиэтл.

Представитель офиса шерифа округа Майами-Дейд сообщил, что угроза не была реальной, поэтому двоим задержанных перебронировали билеты на другой рейс.

Инцидент с угрозой захвата самолета относится к четвертому, самому высокому уровню опасности в международной классификации.

Всего в 2026 году Федеральное авиационное управление США зафиксировало 1014 случаев дебошей на борту. Это меньше рекордных 5973 инцидентов в 2021 году, когда пассажиры отказывались носить медицинские маски, но много по сравнению с уровнем до пандемии: в 2017 году было зарегистрировано лишь 544 случая.

Ранее боец MMA обезвредил пассажира, пытавшегося открыть дверь самолета в небе.