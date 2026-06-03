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Боец MMA обезвредил пассажира, пытавшегося открыть дверь самолета в небе

Mirror: профессиональный боец обезвредил авиадебошира в США
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Профессиональный боец обезвредил пассажира, пытавшегося открыть дверь самолета в небе над США, пишет Mirror.

Бывший боец MMA Джош Лонгуд возвращался домой после мальчишника брата в Пуэрто-Рико, когда на борту самолета начался переполох.

По словам очевидцев, один из пассажиров стал вести себя странно, напал на стюардессу и попытался открыть аварийный выход во время полета.

«Я понял, что он не успокоится, поэтому внимательно за ним наблюдал. Вокруг были дети и семьи», — рассказал Лонгуд.

Когда пассажир начал проявлять агрессию, Джош мгновенно вмешался и удерживал его около десяти минут. Позже дебошир сумел освободиться от ремней, и тогда бывшему спортсмену пришлось снова его обезвредить.

В общей сложности Лонгуд контролировал мужчину от 20 до 30 минут, пока самолет не совершил экстренную посадку в Майами.

После приземления нарушителя вывела полиция, а рейс спустя несколько часов продолжил путь в Чикаго.

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