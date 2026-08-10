В США зафиксировали около 100 лесных пожаров

Почти 100 крупных лесных пожаров бушует на территории США, создавая серьезную нагрузку на ресурсы пожарных служб по всей стране. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Более 30 400 пожарных борются с 94 крупными пожарами в США», — говорится в сообщении.
Большая часть пожаров сконцентрирована на тихоокеанском северо-западе — выгорело более 1,5 млн гектаров, что по площади превышает территорию штата Коннектикут.
До этого сообщалось, что на востоке штата Вашингтон около 600 жилых домов, предприятий и других зданий уничтожили лесные пожары. По данным властей, распространение огня удалось остановить. Примерно 5 тыс. домов были эвакуированы. Пламя охватило территорию в 21 кв. км вокруг города Спокан, второго по величине в штате.
Ранее в США произошел пожар рядом с «Зоной 51».