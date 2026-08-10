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Общество

Иностранные граждане погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск

Файзиев: при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск погибли семь граждан Узбекистана
Valentina Dudnichenko/FOTODOM/Shutterstock

При атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск в Татарстане погибли семь граждан Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Узбекистана Омоннула Файзиев, его слова приводит РИА Новости.

«Да, семь наших граждан погибло», — сказал он.

Нижнекамск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов утром 10 августа. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова заявила, что целями для ударов стали производственные и гражданские объекты.

Руководитель региона поручил оперативно ликвидировать последствия атаки и проследить за тем, чтобы раненым была оказана вся необходимая помощь. На этом фоне в Нижнекамск из Набережных Челнов были направлены дополнительные бригады медицинских работников. В республике объявили траур.

Ранее в Татарстане решили в несколько раз увеличить количество сирен.

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