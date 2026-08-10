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Общество

Врач раскрыл, влияют ли гаджеты на здоровье сердца

Врач Конев: на здоровье сердца влияют не гаджеты, а обездвиженность
SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в интервью «Радио 1» объяснил, как использование гаджетов влияет на здоровье сердца. По его словам, вредны не сами устройства, а обездвиженность во время их использования.

«Пройдите 10 тысяч шагов, а потом посидите в телефоне. Пойдите гулять, а потом посмотрите телевизор. Из руля почаще выходите. <...> Ну и питание рациональное должно быть», — сказал специалист.

Что касается действия самого смартфона и его электрических волн на организм — оно до конца не изучено, добавил он.

Американский кардиолог, доктор наук Салим Ахмед до этого говорил, что для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний важен ранний отход ко сну, отказ от кофеина после 16:00 и использования гаджетов перед сном.

Ранее в России разработали приложение для оценки рисков болезней сердца по голосу.

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