Диетолог рассказала, как сохранить пользу летних овощей

Для того чтобы летние овощи не теряли свою пользу, важно правильно их приготовить. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

По словам эксперта, сохранить пользу молодых кабачков удастся, если слегка их обжарить, запечь, потушить или приготовить на пару. Плоды с тонкой кожицей и несформировавшимися семенами можно нарезать в сыром виде в салат.

Морковь диетолог посоветовала слегка отварить или потушить под крышкой в течение 10-15 минут. Также овощ можно запечь или приготовить на пару. Однако людям с диабетом, метаболическим синдромом или инсулинорезистентностью стоит сочетать морковь с белковыми продуктами и полезными жирами, избегая употребления больших порций отдельно.

Врач также рассказала, что молодую капусту лучше всего мелко нарезать и слегка разминать до появления сока, подавая в качестве салата. Кроме того, рекомендуется пить 150-200 мл свежевыжатого сока белокочанной капусты за полчаса до приема пищи, чтобы создать защитную «пленку» на слизистой.

Огурцы специалист призвала тщательно мыть и употреблять вместе с кожурой, поскольку именно в ней находится значительная часть полезных микроэлементов. В то же время при выборе способа приготовления болгарского перца важно обращать внимание на его цвет. Чем зеленее плод, тем полезнее он будет в сыром виде, а чем краснее, тем ценнее будет легкая термообработка. При этом не стоит снимать тонкую кожицу, так как она богата флавоноидами, обладающими противовоспалительным и антигистаминным эффектом.

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