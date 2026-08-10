Столичный аэропорт перешел на особый режим работы

Столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 1:55. В нем уточняется, что расписание рейсов может быть частично скорректировано. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко добавил, что статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

Прошлой ночью Москву атаковали три беспилотника. Средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили их на подлете к городу. На этом фоне столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево перешли на особый режим работы и ограничили полеты. Из соображений безопасности они стали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что за громкий хлопок раздался по всей Москве.