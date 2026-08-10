Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

По улицам Берлина проехали сотни голых велосипедистов

В Берлине впервые прошел Всемирный голый велопробег
Lisi Niesner/Reuters

В Берлине состоялся первый Всемирный голый велопробег, сообщает Der Tagesschau.

В материале уточняется, что мероприятие прошло накануне, в нем поучаствовали около 500 человек. Велопробег начался в Мауэрпарке и продлился до правительственного квартала. Дистанция составила 30 км. Участники могли сами решать, ехать полностью или частично обнаженными или одетыми.

По словам одного из организаторов Ральфа Спренгера, в том числе велосипедисты продвигали идеалы нудизма (пребывания в специально отведенных местах без одежды для достижения гармонии с окружающей средой). Своим голым видом они хотели выразить поддержку свободе, толерантности и многообразию.

Всемирный голый велопробег (World Naked Bike Ride, WNBR) — международная акция, которая проводится с 2001 года. Самый масштабный заезд проводится в Лондоне. Берлин впервые поучаствовал в акции в этом году.

В июне более тысячи обнаженных велосипедистов проехали по улицам столицы Соединенного Королевства, чтобы привлечь внимание к проблемам автомобильной культуры и глобальной зависимости от нефти. Несмотря на мирный и легальный характер акции, она вызвала критику. Мэр Лондона Садик Хан столкнулся с обвинениями в недостаточной защите детей от подобных зрелищ, а благотворительная организация по борьбе с сексуальным насилием призвала градоначальника ужесточить контроль.

Ранее президент США опубликовал свою голую фотографию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!