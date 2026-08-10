По улицам Берлина проехали сотни голых велосипедистов

В Берлине состоялся первый Всемирный голый велопробег, сообщает Der Tagesschau.

В материале уточняется, что мероприятие прошло накануне, в нем поучаствовали около 500 человек. Велопробег начался в Мауэрпарке и продлился до правительственного квартала. Дистанция составила 30 км. Участники могли сами решать, ехать полностью или частично обнаженными или одетыми.

По словам одного из организаторов Ральфа Спренгера, в том числе велосипедисты продвигали идеалы нудизма (пребывания в специально отведенных местах без одежды для достижения гармонии с окружающей средой). Своим голым видом они хотели выразить поддержку свободе, толерантности и многообразию.

Всемирный голый велопробег (World Naked Bike Ride, WNBR) — международная акция, которая проводится с 2001 года. Самый масштабный заезд проводится в Лондоне. Берлин впервые поучаствовал в акции в этом году.

В июне более тысячи обнаженных велосипедистов проехали по улицам столицы Соединенного Королевства, чтобы привлечь внимание к проблемам автомобильной культуры и глобальной зависимости от нефти. Несмотря на мирный и легальный характер акции, она вызвала критику. Мэр Лондона Садик Хан столкнулся с обвинениями в недостаточной защите детей от подобных зрелищ, а благотворительная организация по борьбе с сексуальным насилием призвала градоначальника ужесточить контроль.

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