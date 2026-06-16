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Автомобили

Сотни велосипедистов проехались по улицам Лондона нагишом

Больше тысячи велосипедистов проехали голышом по центру Лондона
Matthew Chattle/Getty Images

В Лондоне 14 июня прошел Всемирный голый велопробег (World Naked Bike Ride), который проводится ежегодно с 2004 года, сообщает Metro.

Отмечается, что более тысячи велосипедистов выехали на улицы города, чтобы привлечь внимание к проблемам автомобильной культуры, глобальной зависимости от нефти. В этом году мероприятие перенесли с субботы на воскресенье, чтобы избежать совпадения с церемонией парада Trooping of the Colour. Несмотря на мирный и легальный характер акции, она уже вызвала критику. Мэр Лондона Садик Хан столкнулся с обвинениями в недостаточной защите детей от подобных зрелищ, а благотворительная организация по борьбе с сексуальным насилием призвала его ужесточить контроль.

В прошлом году в лондонском забеге участвовали более 1,2 тыс. человек. В ноябре прошлого года аналогичная акция в Эссексе привлекла внимание после того, как одного из участников заезда избили.

До этого в Москве водители пожаловались на огромную пробку на Кутузовском проспекте. Дорогу перекрыли сотрудники ДПС. По словам автомобилистов, они находятся в районе Можайского шоссе и Кутузовского проспекта более двух часов. О причинах ограничений проезда не сообщается.

В 9:20 (мск) Дептранс столицы объявил о перекрытии дорог на МКАД, на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская и на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.

Ранее в Госдуме предложили обязать курьеров на электросамокатах иметь аналог ОСАГО.

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