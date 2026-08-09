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Общество

Петербуржца задержали за нападение с ножом на прохожих в парке

МВД РФ: в Петербурге задержали пьяного мужчину, ранившего ножом двух человек
Shamil Zhumatov/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в нападении на прохожих в парке. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел РФ.

По данным ведомства, в полицию информация о неадекватном мужчине поступила примерно в 12:00 мск 8 августа. Очевидец рассказал, что неизвестный с ножом бросается на прохожих в парке Сосновка, расположенном в Выборгском районе.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники ОВО (отдела вневедомственной охраны. — «Газета.Ru»), которые <...> по подозрению в совершении данного преступления задержали 60-летнего агрессора», — говорится в заявлении.

Из него следует, что нарушитель общественного порядка находился в состоянии алкогольного опьянения. До приезда полиции он успел ранить двух человек в возрасте 33 и 20 лет, пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Врачи после осмотра отпустили их на амбулаторное лечение.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ожидается, что суд в ближайшее время изберет фигуранту меру пресечения.

Ранее в Московской области мужчина в маске изрезал ножом прохожих.

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