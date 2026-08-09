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Общество

В горах Киргизии нашли пустую палатку пропавших альпинистов

В Киргизии привлекли спецтехнику для поиска пропавших альпинистов
vzwer/Shutterstock/FOTODOM

Спасатели обнаружили в горах Киргизии палатку пропавших альпинистов, среди которых граждане Белоруссии и Литвы, к поискам привлекли спецтехнику. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на МЧС республики.

В МЧС заявили, что 8 августа спасатели вели поиск на высоте 5 тыс. метров. В найденной на месте поисков палатке никого не оказалось, спасатели остались на высоте на ночевку.

В группе — двое граждан Белоруссии и один гражданин Литвы. К их поискам привлекли пять спасателей МЧС со спецтехникой, пять сотрудников погранслужбы и двоих добровольцев-гидов из Швейцарии.

Накануне агентство «БелТА» со ссылкой на белорусский МИД сообщило, что в Киргизии ищут группу пропавших альпинистов. Они поднимались на пик Курумды (Памиро-Алай и Заалайский (Чон-Алайский) хребет по Северному гребню) и перестали выходить на связь.

Девятого августа директор госагентства по развитию туризма республики Эдуард Кубатов заявил о формировании спасательной группы для поиска пропавших.

Ранее всемирно известный альпинист Нирмал Пурджа и еще девять человек пропали на горе Броуд-Пик.

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