СМИ узнали, принято ли решение о депортации из РФ жены и детей фермера Уолкера

Решение о депортации из РФ супруги и детей американского фермера Джастаса Уолкера, имеющего российское гражданство, еще не принято. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

По данным агентства, жена и дети Уолкера не являются гражданами РФ. Им был предоставлен только вид на жительство, поэтому семья фермера обязана оповещать миграционные органы о намерении оставаться в стране дольше установленных сроков. В материале подчеркивается, что этого сделано не было. В результате действия супруги и детей американца с российским паспортом квалифицировали как административное правонарушение, предусмотренное ст. 18.8 КоАП РФ. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере до 5000 рублей, который может сопровождаться принудительной высылкой за границу.

Уолкеру привлечение к ответственности не грозит, поскольку он имеет российское гражданство. Тем не менее мужчину вызвали в миграционную службу для дачи пояснений по факту нарушения его семьей действующего в стране законодательства. Ожидается, что встреча состоится 10 августа. Решение о том, какие меры будут приняты в отношении жены и детей фермера, примут после беседы.

Джастас Уолкер вместе с семьей в настоящее время живет в Алтайском крае, где развивает молочную ферму. 7 августа мужчина опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что его жене и детям грозит депортация из РФ. Он назвал происходящее «шоком» и добавил, что изучает возможность обжаловать решение миграционной службы.

Ранее Уолкер купил билет в Турцию на случай депортации из РФ.