«Первый визит осени»: синоптик предупредил о похолодании в Москве

Очередная волна жары в Москве спала, хотя погода так и не смогла обновить максимум лета, а между тем к середине следующей недели в столице уже похолодает до сентябрьских значений. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Первый визит осени. <...> Ближе к вечеру [вторника] дожди и локальные грозы принесет к берегам Москвы-реки холодный атмосферный фронт», — написал синоптик.

По его прогнозам, к концу недели ожидается +22…+24 °С, в начале новой недели воздух прогреется до +24…+26 °С, столько же покажут термометры и днем во вторник. Леус отметил, что следующие три дня напомнят москвичам и гостям столицы, что «до финала лета осталось уже меньше трех недель». В регион придут холодные воздушные массы, пройдут кратковременные дожди, в четверг и пятницу ночью столбики термометров опустятся ниже 10 °С, а днем будет не выше 20 °С. Типичная погода начала сентября, указал синоптик.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России будет в августе теплее обычного.