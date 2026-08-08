«Нельзя так над людьми издеваться»: жительница Екатеринбурга — об отключении воды

Жительница Екатеринбурга Екатерина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что часть домов в городе по-прежнему остаются без воды. Происходящее она назвала издевательством и пределом терпения.

«В том доме, где я живу, на улице Чекистов, подача воды не возобновилась. Отключили ночью. Никакой воды по-прежнему нет — ни холодной, ни горячей. Не знаю, с чем связано, хотя вижу, что многие в комментариях пишут, что где-то она начала появляться. Будем надеяться, что хотя бы какая-то вода в ближайший час из под крана пойдет. Но это, конечно, уже предел терпения. Наверное, в принципе нельзя так над людьми издеваться. И, надеюсь, наш мэр сам когда-нибудь окажется в такой ситуации без воды, без еды, без электричества и еще без чего-нибудь денек, а лучше два. Потому что свинство это — вот так вот к людям относиться. У него-то все хорошо, он у нас за городом живет со своей скважиной. Поэтому, я так понимаю, проблемы холопов его не особо волнуют», — сказала Екатерина.

В Екатеринбурге второй день коммунальный коллапс. Вечером 7 августа из кранов жителей шести районов города перестала течь холодная вода. Причина — авария на станции водоподготовки МУП «Водоканал», где вышли из строя сразу восемь фильтров из двадцати.

Глава города Алексей Орлов сообщил, что с фильтрованной станции МУП «Водоканал» была подана холодная вода. Идет постепенное заполнение системы водоснабжения.

В самом «Водоканале» заявили, что полностью восстановить подачу воды в городе получится только к 6 утра завтрашнего дня (9 августа).

Ранее Водоканал Тюмени прокомментировал угрозы своей сотрудницы отключить воду недовольным.