На Сицилии началось извержение вулкана Этна. Из-за этого главный аэропорт острова — Катания — приостановил прием рейсов, сообщает Bild.

Уточняется, что администрация аэропорта Катании сообщила о закрытии воздушного пространства в зоне распространения пеплового облака, так как аэропорт Катании расположен всего в 45 км от кратера вулкана.

Изначально ограничения на прием самолетов действовали как минимум до 12:00 по местному времени. При этом вылеты планировали осуществлять по расписанию, пишет Bild. Для пассажиров, чьи поездки были нарушены из-за ограничений, железнодорожная компания Trenitalia организовала дополнительные перевозки.

По информации Национального института геофизики и вулканологии (INGV), активность Этны сопровождалась выбросом лавы из кратера Вораджине, а также усилением вулканических толчков. Уровень авиационной опасности был повышен до максимального — «красного».

Профессор геохимии и вулканологии Марко Виккаро ранее сообщил, что активность вулкана Этна на Сицилии за последние 15 лет заметно усилилась по сравнению с предыдущими периодами. Учёный объясняет это тем, что магма теперь легче поднимается из глубоких слоёв к вершине вулкана, практически не задерживаясь в промежуточных и поверхностных резервуарах питающей системы.

Ранее в Гватемале сотни человек эвакуировали из-за извержения вулкана Фуэго.