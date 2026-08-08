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Общество

В Краснодаре подростки жестоко избили мальчика, потерявшего сознание

В Краснодаре проводят проверку после избиения школьника подростками
Telegram-канал «Типичный Краснодар»

Полиция Краснодара проводит проверку после нападения подростков на мальчика. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Казбекской. Как рассказали очевидцы, компания молодых людей стал избивать школьника. В какой-то момент тот упал на асфальт и потерял сознание, но агрессоры продолжили наносить удары.

«Самое страшное – вокруг стояли люди, но никто не вмешивался. Все просто наблюдали», – сообщается в публикации.

Судя по кадрам, автор видео все же решил вмешаться и заставил несовершеннолетних отойти от школьника. В драке, исходя из ролика, участвовало не менее семи человек.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности правонарушителей», – сообщается в публикации МВД.

После проведения всех необходимых мероприятий действиям школьников дадут правовую оценку.

По словам местных жителей, это не первый подобный случай. В этом месте подростки часто собираются компаниями, в последнее время такие встречи все чаще заканчиваются проявлением агрессии.

Ранее сообщалось, что девушка потеряла сознание после избиения в массовой драке на парковке, и это сняли на видео.

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