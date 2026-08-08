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Общество

У Эрмитажа прошел музыкальный перформанс

В преддверии «Пикника Афиши» артисты фестиваля выступили у Эрмитажа
Пресс-служба компании «Афиша»

Музыкальные артисты The pak, Parfumeur, Тейстлув и группа «Лифт на луну» выступили на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в преддверии «Пикника Афиши х Сбер», сообщает пресс-служба компании «Афиша».

Артисты исполнили композиции First L, «Дэфо» и «Координаты» на фоне подсвеченного Эрмитажа.

Как отметили сами артисты, перформанс возник спонтанно. Во время выступления прохожие подпевали и аплодировали артистам.

«Питер всегда был городом, который задает ритм, а не подстраивается под него. Для нас было важно стать частью этой атмосферы, разделить музыку с людьми и почувствовать энергию города», — рассказали артисты.

Напомним, The pak, Parfumeur и Тейстлув примут участие в фестивале «Пикник Афиши х Сбер», который пройдет 8 августа на Елагином острове.

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