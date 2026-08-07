Россиянам рассказали, какие растения лучше не поливать в жару

Летом многие дачники стараются поливать растения как можно чаще, считая, что так они легче перенесут жару. Однако для некоторых культур избыток влаги в сочетании с высокой температурой может оказаться опаснее кратковременной засухи. Какие растения лучше не поливать в самый разгар дня и почему, «Газете.Ru» рассказал Юрий Косоруков, садовник, зарегистрированный на сервисе Профи.ру, и специалист компании «Доктор Сад».

По словам специалиста, одна из самых распространенных ошибок — поливать растения сразу после того, как листья потеряли упругость.

«Днем у многих культур из-за жары временно снижается степень наводненности, упругости и эластичности тканей. Это естественная защитная реакция, которая не всегда говорит о нехватке воды. Прежде чем поливать растения, стоит проверить почву не только сверху, но и на глубине нескольких сантиметров — особенно если поверхность замульчирована корой, компостом или другими материалами. Если грунт остается влажным, от дополнительного полива лучше отказаться, потому что перелив часто бывает опаснее недолива», — отметил эксперт.

Особенно осторожно, по его словам, стоит относиться к поливу томатов.

«Томаты легче переносят небольшую засуху, чем постоянное переувлажнение. Если после периода жары резко внести большое количество воды, это может привести к растрескиванию плодов. Лучше поливать их редко, но обильно, и делать это утром или вечером», — объяснил садовник.

Похожий подход специалист рекомендует и при выращивании растений, происходящих из более теплых стран и в целом хорошо переносящих жару.

«С такими культурами не стоит спешить с поливом: многие из них нормально переносят высокие температуры, а лишняя влага может пойти во вред. В каждом случае лучше учитывать особенности конкретного растения и обязательно ориентироваться на влажность почвы», — рассказал он.

Эксперт также объяснил опасность полива в самые жаркие часы дня.

«Вода быстро испаряется с поверхности почвы и не успевает добраться до корней. Кроме того, полив лучше проводить рано утром или вечером, когда солнце уже неактивно: так снижается риск солнечных ожогов, а растения лучше впитывают влагу», — отметил специалист.

По словам садовника, прежде чем брать лейку, стоит проверить состояние почвы.

«Если на глубине нескольких сантиметров земля остается влажной, дополнительный полив не нужен, даже если растение выглядит слегка увядшим. Гораздо важнее ориентироваться на состояние грунта, а не на внешний вид листьев», — заключил эксперт.

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