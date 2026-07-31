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Общество

Россиян предупредили о неожиданной ошибке, которая может загубить весь урожай

Садовник Косоруков: мытье теплицы мылом может испортить урожай
Arturs Budkevics/Shutterstock/FOTODOM

Мытье теплицы с помощью хозяйственного или обычного мыла может принести больше вреда, чем пользы, если после обработки на поверхностях останутся остатки моющего средства. Об этом «Газете.Ru» рассказал Юрий Косоруков, садовник, зарегистрированный на сервисе Профи.ру, и специалист компании «Доктор Сад».

По словам специалиста, главная ошибка — использовать для мытья теплицы мыло и другие бытовые средства.

«После мытья на стенках и каркасе теплицы могут оставаться остатки мыла и поверхностно-активных веществ. При поливе или появлении конденсата они попадают в почву, влияют на ее кислотность, а это, в свою очередь, может сказаться на усвояемости питательных веществ различными культурами. Для молодых культур это может стать дополнительным стрессом», — отметил эксперт.

Особенно осторожно специалист рекомендует использовать хозяйственное мыло.

«Многие считают его полностью безопасным, но оно обладает выраженной щелочной реакцией. Если остатки такого раствора регулярно попадают в грунт, это может изменить его свойства и кислотность почвы. Большинство культур, которые выращивают в теплицах, лучше развиваются в нейтральной среде, поэтому такие изменения могут повлиять на плодородность почвы и развитие растений», — рассказал садовник.

По его словам, для мытья теплицы лучше использовать обычную воду, а если нужно удалить сложные загрязнения — можно воспользоваться спиртовой салфеткой или нанести спирт на ткань и аккуратно протереть поверхность.

«Если в теплице есть проблемы и требуется антибактериальная или противогрибковая обработка, лучше использовать специальные препараты, например «Фармайод» или «Агройод». Они предназначены в том числе для обработки теплиц и помогают бороться с возбудителями различных заболеваний», — объяснил он.

После любой обработки специалист советует обязательно промывать поверхности чистой водой.

«Даже безопасные средства не должны оставаться на стенках теплицы. Чем меньше посторонних веществ попадет в почву, тем комфортнее будут чувствовать себя растения после высадки», — отметил эксперт.

При этом садовник напомнил, что чистота теплицы — это не только вопрос эстетики.

«Регулярная мойка помогает уменьшить количество спор грибков, водорослей и других загрязнений, которые могут сохраняться на стенках после прошлого сезона. Главное — использовать для этого подходящие средства и не забывать тщательно смывать их водой», — заключил специалист.

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