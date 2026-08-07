«Роснефть» провела IV корпоративный слет волонтеров

«Роснефть» с начала 2026 года реализовала более 100 экологических проектов

«Роснефть» провела IV ежегодный слет волонтеров компании на берегу Ладожского озера в Ленинградской области, сообщает пресс-служба компании.

В рамках слета одна группа сотрудников приняла участие в восстановлении сада и огорода при Коневском монастыре на острове Коневец. Также вторая группа передала Приозерскому центру помощи детям и семьям подарки и сувениры.

На слете волонтеры обсудили достижения и планы по развитию «Платформы добрых делах», а также подготовку к акциям «Помоги собраться в школу» и «Елка Роснефти».

В рамках волонтерских проектов сотрудники Саратовского НПЗ провели для детей и взрослых мастер-классы и экологические уроки, а волонтеры «РН-Пурнефтегаз» провели мастер-классы по живописи для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в рамках волонтерских проектов сотрудники «Сахалинморнефтегаз-Шельф» очистили берега Японского и Охотского морей, разделяя собранные отходы для последующей утилизации.

Всего в первом полугодии в волонтерских проектах приняли участие почти 47 тыс. сотрудников компании и дочерних предприятий. Также с начала 2026 года компания реализовала более 100 экологических проектов с участием более 20 тыс. волонтеров и членов их семей.