Стало известно, сколько россиян сообщали свои баллы ЕГЭ работодателю

Во время собеседования некоторые работодатели спрашивают у молодых специалистов об их результатах ЕГЭ. Почти каждый десятый россиянин сталкивался с такими вопросами при устройстве на первую работу. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследование девелопера Level Group.

Согласно результатам опроса, 7% респондентов сталкивались с просьбой устно озвучить свои баллы ЕГЭ при приеме на стартовую позицию или junior-вакансию. При этом еще 3% россиян поделились, что их результаты официально запрашивали при отборе на стажировку.

Кроме того, 14% участников опроса рассказали, что работодатели не спрашивали у них точные баллы, а интересовались вузом, в котором учился кандидат. Для других 29% молодых респондентов результаты экзаменов не имели значения при поиске работы. В то же время 47% опрошенных вовсе не сдавали ЕГЭ.

По словам HR-директора Валентины Романовой, эти баллы могут выступать дополнительным ориентиром для работодателя. Однако эти результаты далеко не всегда бывают решающим фактором. В большинстве случаев важнее оказываются практические навыки, стремление учиться, готовность брать на себя ответственность и адаптироваться к новым задачам.

«Современный рынок труда все больше ценит не академическую успеваемость как таковую, а любопытство, проактивность, эмоциональный интеллект и способность превращать знания в результат. Поэтому даже невысокие баллы ЕГЭ не определяют карьерные перспективы — после первых практических достижений значение школьных экзаменов для большинства работодателей быстро снижается», — отметила эксперт.

Ранее были названы отрасли, где чаще всего предлагают работу соискателям старшего возраста.