Премьер Таиланда уточнил данные о пострадавших в результате стрельбы в школе

Премьер Чанвиракун сообщил о более 30 пострадавших при стрельбе в школе Бангкока

В результате стрельбы в средней школе Тхепсирин Нонтхабури в пригороде Бангкока пострадали более 30 человек. Об этом заявил журналистам премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун, сообщает телеканал The Reporters.

«В результате этой стрельбы ранения получили более 30 человек», — заявил он, уточнив, что девять из них находятся в больницах в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в результате стрельбы в школе в пригороде Бангкока не выжило семь человек, из которых трое учителей, трое учеников и сам стрелявший. Огонь открыл девятиклассник, он покончил с собой.

Изначально сообщалось, что два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, и еще 20 — пострадали.

Средняя школа Тхепсирин известна как одна из лучших в Таиланде по подготовке учеников к поступлению в высшие учебные заведения. В ней учатся с седьмого по 12-й класс.

Ранее в Краснодарском крае ученик устроил стрельбу в школе.