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Общество

Политик из Британии сравнил московское метро с чудом света

Британский политик Гэллоуэй назвал метро Москвы восьмым чудом света
Александр Вильф/РИА Новости

Британского политика Джорджа Гэллоуэя шокировали темпы развития метро в Москве. Комментарий о метрополитене российской столицы он опубликовал в социальной сети X.

Политик обратил внимание на пост ирландского журналиста Чея Боуза о санкциях, введенных западными странами в отношении РФ. В публикации говорится, что огромное количество антироссийских рестрикций не помешало Москве продолжить развиваться, полагаясь на собственные ресурсы.

«В этих условиях московское метро — восьмое чудо света», — написал Гэллоуэй, комментируя слова Боуза.

5 августа заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что метрополитен Москвы перешел на усиленный режим работы и принимает меры для обеспечения комфорта пассажиров в жаркую погоду. Системы вентиляции и кондиционирования в вагонах были переведены на летний режим. По словам чиновника, в московском метро работают более 660 вентиляционных шахт, в большинстве из которых установлено по два мощных вентилятора. Благодаря этому воздух на станциях полностью обновляется не менее трех раз в час, объяснил он.

Ранее в Москве в пять раз ускорили оплату проезда виртуальной картой «Тройка».

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