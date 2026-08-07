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Общество

Сбер поможет пострадавшим селлерам минимизировать последствия ЧС

Сбер расширил поддержку селлеров, пострадавших от инцидентов на складах
Shutterstock/Gorodenkoff

Сбер расширил пакет поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате инцидентов на складах Wildberries, сообщает пресс-служба банка.

В рамках расширенного пакета Сбер предоставит комплексный доступ к финансовым, юридическим, налоговым, консультационным и бухгалтерским сервисам, чтобы минимизировать последствия.

Пострадавший бизнес сможет получить специальное предложение до 31 декабря 2026 года.

Также предприниматели смогут получить доступ к бесплатному сервису по созданию интернет-магазина под ключ без привлечения разработчиков, чтобы усилить продажи и открыть собственную площадку. ИИ сформирует инфраструктуру, изображения и тексты, а карточки товаров можно перенести с маркетплейсов.

Кроме того, предприниматели смогут получить бесплатные консультации юристов и экстренную правовую поддержку.

«Расширенный пакет мер включает финансовую реструктуризацию, технологические решения и доступ к экспертной помощи. Уверен, что большим подспорьем для пострадавших селлеров станет наш сервис по созданию интернет-магазина под ключ — он позволит выстроить прямые продажи клиентам и открыть новые каналы сбыта. Это альтернативный сценарий для усиления продаж и возможность быстро перезапустить бизнес на собственной платформе», — рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед.

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